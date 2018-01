Homem é preso com R$ 11 mil em notas falsas no interior de Goiás

Um homem, de 34 anos de idade, foi preso na noite de hoje (24) com onze mil reais em notas falsificadas. A Polícia Militar foi informada que o homem havia tentado passar uma cédula falsa de cinquenta reais na cidade de Edealina. Com os dados do veículo que o suspeito dirigia, a polícia conseguiu localiza-lo em Edéia com R$ 11.195,00 em notas falsificadas no porta luvas do carro. Ele foi detido e o caso foi encaminhado para Polícia Civil.