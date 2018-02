Homem é preso com mais de 16 kg de maconha em Goiás

Um homem foi preso transportando mais de 16 quilos de maconha em uma mala, na manhã desta segunda-feira (26), em Itarumã, na região Sudoeste do Estado. Segundo Polícia Militar (PM), o flagrante aconteceu quando uma equipe do Comando de Operações de Divisa (COD) visualizou o suspeito carregando o acessório de viagem que parecia estar com grande peso.

Os policiais o abordaram e, durante a revista, encontraram 18 tabletes do entorpecente. O homem, segundo a PM, contou que a droga seria levada para Quirinópolis. Ainda de acordo com a polícia, o detido possui passagens por roubo e furto. Ele foi encaminhado para a delegacia de Caçu.