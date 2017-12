Homem é preso com 30 cartões falsificados no Setor Bela Vista

Um homem foi preso com cerca de 30 cartões falsificados na tarde de hoje (18) no Setor Bela Vista. De acordo com a Polícia Militar, o mesmo homem havia sido preso no último dia cinco deste mês.

Ele e o pai, que continua preso, possuíam um esquema de estelionato. O suspeito, que tinha acesso aos dados dos beneficiários do seguro desemprego, falsificava a identidade da vítima e em seguida solicitava o cartão cidadão. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal onde deve responder por estelionato e falsidade ideológica.