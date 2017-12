Homem é preso após roubar loja de móveis em Rio Verde com farda da PM

Uma equipe do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) realizou a prisão em flagrante de dois homens, de 21 e 22 anos, e a apreensão de um adolescente de 17, com celulares roubados na rodovia BR-060, entre Guapó e Abadia de Goiás, na manhã desta terça-feira (12). Eles são suspeitos de terem roubado uma unidade da Móveis Estrelas no início da manhã em Rio Verde. Câmeras de segurança mostram que, no momento do roubo, um dos homens presos usava uma farda da PM.

Após o roubo, que foi feito feito utilizando uma arma de brinquedo, o trio fugiu em um Honda Fit branco na direção de Goiânia. Era a segunda vez que uma unidade da Móveis Estrelas era roubada na cidade, o primeiro assalto aconteceu no mês passado e a dinâmica dos ladrões foi semelhante: não cobriam o rosto, levaram apenas celulares e saíram da cidade em seguida. Dessa vez, a PM local acionou o Graer, que fez um cerco na principal via de acesso de Rio Verde a capital.

“Quando foram localizados, foi tentado realizar a abordagem, mas eles evadiram. Duas equipes terrestres e uma área conseguiram fazer a abordagem depois que o carro deles saiu da pista e bateram em um barranco”, explica o policial do Graer, tenente Bryan Stive. Os presos e os objetos apreendidos foram levados para a delegacia de Guapó, onde está sendo feito o procedimento para a abertura de um inquérito.