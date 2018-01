Homem é preso após retirar tornozeleira eletrônica e colocar na namorada de 14 anos

Um jovem de 19 anos, que estava em liberdade condicional, voltou a ser preso após retirar a tornozeleira que o monitorava e colocar na namorada de 14 anos. A garota chegou a compartilhar nas redes sociais uma foto com o equipamento no calcanhar.

Nessa terça-feira (23), Ismael da Silva Miranda foi detido na cidade de Timon, no Maranhão. “A tornozeleira e a namorada estavam com ele quando o prendemos”, contou o delegado da 18º Delegacia Regional.

De acordo com as investigações, o rapaz retirou o aparelho, colocou na adolescente e depois o guardou em um cesto de roupa suja. “Desde o final do ano passado, ele não usava a tornozeleira”, afirmou o delegado.

Ismael foi encaminhado ao presídio local e está à disposição da justiça.