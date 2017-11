Homem é preso após matar companheiro em motel de Inhumas

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (27), após matar o companheiro dentro de um motel, em Inhumas, Região Metropolitana da Capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal teria entrado em uma discussão que resultou no suspeito agredindo a vítima com golpes de faca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encontrado pelos funcionários, que acionaram os policiais. O suspeito foi localizado e preso com a faca e as roupas sujas de sangue nas proximidades da região.