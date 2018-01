Homem é preso após confusão no Cais Nova Era, no Aparecida de Goiânia

Uma confusão ocorrida no Cais Nova Era, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, culminou na prisão de um homem, na manhã desta quarta-feira (17). Ele foi levado por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) daquela cidade em uma viatura por desacato a autoridade, desobediência e lesão corporal, segundo o comandante da 1ª Regional da GCM de Aparecida de Goiânia, Delázaro Gomes.

Um vídeo gravado por uma pessoa que estava no local mostra o homem sendo algemado diante da manifestação contrária de uma mulher, que seria sua esposa, e dos demais presentes, que alegavam não haver motivos para que aquilo ocorresse. De acordo com testemunhas, a prisão ocorreu após o envolvido fazer comentários sobre o fato de a viatura ter sido estacionada sobre a rampa que dá acesso a pessoas com deficiência ao local.

“Ele estava comendo um bolo com a esposa próximo à entrada do Cais, na rampa. A guarda colocou a viatura e ele comentou com a esposa e um outro rapaz que aquilo poderia atrapalhar os cadeirantes a passar”, relembra uma mulher de 19 anos, que trabalha nas proximidades e presenciou o fato. “O guarda escutou e foi tirar satisfação. Ele não agrediu ninguém, só perguntava porque estava sendo algemado e preso”, afirma ela.

Após ser colocado na viatura, o homem ainda conseguiu sair após populares abrirem o porta-malas. Ele correu para dentro da unidade de saúde e os agentes da GCM o detiveram novamente.

A GCM, no entanto, tem outra versão para o ocorrido. Segundo Delázaro Gomes, o homem desacatou, com palavras e de forma física, os agentes da corporação e tentou agredi-los, causando novo tumulto.

De acordo com o comandante, a viatura havia sido acionada após uma confusão por falta de médicos, ocorrida no início da manhã no local. Posteriormente, a reação da pessoa que foi detida acabou gerando novo tumulto. Ele afirma, ainda, que o envolvido teria agredido uma funcionária do local, que prestaria queixa por lesão corporal no 2º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia nesta tarde.

Conforme diz Gomes, o homem estava sem documento com foto e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia para fazer a identificação. Posteriormente seria levado para o 4º DP de Aparecida.