Homem é preso após colidir carro roubado na Marginal Botafogo

Um homem de 38 anos foi preso após sofrer um acidente com um carro roubado, na manhã deste domingo (10), na Marginal Botafogo, esquina com a Rua 67 A, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os agentes foram acionados depois que o suspeito, com uma arma de brinquedo, abordou a vítima em um semáforo perto da Feira da Marreta e roubou o VW Gol vermelho 2007.

De acordo com a GCM, na fuga, por volta das 7h30, o homem bateu o automóvel contra outro carro, guiado por uma idosa de 72 anos, que não ficou ferida.

Com ele foi apreendida a arma de brinquedo e um documento falso. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes e ainda segundo a Guarda, ele não tem passagens pela polícia e afirma sofrer de depressão.