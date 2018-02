Homem é preso após assediar mulher dentro de ônibus em Goiânia

Um homem foi preso após assediar uma jovem e danificar um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta segunda-feira (12), dentro do Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

A Polícia Militar (PM) disse que o suspeito sentou ao lado da passageira e passou as mãos nas coxas da vítima. Outras pessoas presenciaram a situação e chamaram os policiais. O motorista do ônibus não abriu a porta até a chegada da PM.

Então, o suspeito quebrou algumas janelas para tentar escapar. Ele foi preso e levado à Central de Flagrantes e deve responder pelos crimes de importunação ofensiva ao pudor e crime de dano ao patrimônio público.