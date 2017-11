Homem é preso ao tenta subornar PM com R$ 815 mil encontrados em quarto de hotel de Corumbaíba

Um homem foi preso por corrupção no dia 15 de novembro, após tentar subornar a Polícia Militar com uma mala, onde tinha R$ 815 mil, encontrada em um hotel de Corumbaíba.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi abordado em um posto da corporação e durante a vistoria, os policiais encontraram com ele cerca de R$ 10 mil, que ele dizia ser da compra e venda de uma moto e que estava hospedado em um hotel da cidade. A polícia foi até o local e quando entrou no quarto dele, encontrou mais três homens e uma mulher contando o dinheiro, um total de R$ 815 mil.

De acordo com o delegado Wllisses Valentim Menezes, ninguém explicou a origem do dinheiro e todos foram encaminhados para a delegacia. Junto com eles, o carro do suspeito, uma Range Rover avaliada em R$ 390 mil e mais três máquinas de contar dinheiro também foram apreendidos.

Ainda segundo a polícia, quando a PM levava o grupo para a delegacia, o homem revelou ser dono da quantia e tentou subornar os policiais. De acordo com a PM, ele disse: "Peguem o dinheiro e deixem a gente ir embora”, afirmou o delegado.

Do grupo, apenas o homem que tentou subornar os policiais ficou preso. O delegado disse que as outras pessoas contaram que o dono do dinheiro é lobista, mas ele explicou que trabalha com tributos e depois informou que só falaria em juízo.

“Ele disse que pega dinheiro de empresas que devem ao governo, da dívida agrária, compra títulos e cauciona a dívida e o nome volte a ser limpo. Mas a gente não sabe se vem de tráfico de influência de políticos”, afirmou Menezes.

Segundo a polícia, o suspeito já tem passagens por estelionato, e por esse motivo, o delegado acredita que o dinheiro pode ser resultado de golpes, já que ele também não apresentou comprovantes. Os R$ 815 mil foram depositados na conta da Vara de Corumbaíba.