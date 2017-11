Homem é morto em ação policial em agência bancária no Setor Coimbra, em Goiânia

Atualizada às 08h54.

Um homem, ainda não identificado, morreu em uma troca de tiros com policiais em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, na Avenida 220, no Setor Coimbra, na capital, na madrugada desta quinta-feira (16).

Segundo o sargento da Polícia Militar, Adevaldir, a corporação foi acionada pelo monitoramento da agência após o alarme disparar. Três viaturas foram enviadas para o local.

No momento em que os policiais estavam quase chegando à porta do estabelecimento avistaram o homem saindo da agência carregando cpu, monitor e teclado que teriam sido roubados do local.

Os policiais solicitaram que ele se rendesse, mas, de acordo com o policial, o homem se levantou e com um revólver calibre 32 tentou fugir pela lateral. Ele atirou contra os policiais que revidaram e um dos disparos o atingiu. Os vidros da agência e a porta giratória ficaram quebrados na ação.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi até o endereço, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Uma equipe da Polícia Técnico Científica está no local fazendo a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) aguarda a conclusão do trabalho para remover o corpo.