Homem é morto e sua filha é baleada durante assalto em Anápolis

Rodrigo Clever de Carvalho Barbosa estava em casa com a família, no Bairro JK, quando teve a residência assaltado e levou dois tiros. Criança foi baleada de raspão e está internada no Huana

Reprodução / Facebook

Rodrigo Clever de Carvalho Barbosa foi morto a tiros na noite de terça-feira (13) durante um assalto a sua casa