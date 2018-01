Homem é morto com mais de dez tiros em loja na Vila Canaã, em Goiânia

Um homem foi morto no início da tarde desta segunda-feira (29) ao entrar em uma loja de som na Vila Canaã, em Goiânia. Ele havia acabado de chegar no estabelecimento para que fizessem reparos em um aparelho quando, segundo testemunhas, foi alvejado com pelo menos dez tiros.

De acordo com o tenente Agrimaldo, da Polícia Militar, os tiros foram efetuados assim que a vítima pôs os pés na loja. “Assim que ele entrou, outros dois homens, que chegaram em uma moto, atiraram nele pelas costas e fugiram”, relata. As cápsulas deixadas no local indicam que foram utilizadas armas de calibre 380.

A PM suspeita que o caso trate-se de um acerto de contas, já que a vítima tinha diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, receptação e roubo.