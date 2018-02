Homem é morto após mexer com namorada de outro no carnaval de BH

Um homem foi assassinado na madrugada desta terça-feira (13) com uma facada no peito ao fim de uma festa de carnaval no centro de Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar.



A vítima, Walas dos Santos Gomes, de 22 anos, teria mexido com a namorada de outro homem próximo a um banheiro público no cruzamento das ruas Bahia e Tupinambás, entre as praças Sete e da Estação, onde há grande concentração de foliões no carnaval da cidade.



Os dois homens teriam discutido e, na sequência, o namorado da mulher teria dado uma facada no tórax de Walas, de acordo com uma testemunha. A polícia realiza diligências em busca do assassino.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Atendimento de Urgência (Samu) foi chamado mas, ao chegar ao local, já encontrou Walas morto.



Interior



No interior de Minas, em Barbacena, na Zona da Mata, um homem que não teve o nome revelado foi agredido com três facadas durante festa de carnaval. A ocorrência foi registrada por volta da 1h da manhã, segundo informações do Corpo de Bombeiros.



O homem, de 24 anos, foi atingido na nuca e nas costas. A vítima informou aos bombeiros ter sido atingida enquanto brincava carnaval, e que não teria visto o agressor. O homem foi levado para o hospital e seu quadro, segundo os bombeiros, inspirava cuidados.