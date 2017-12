Um homem foi encontrado morto com ferimentos no pescoço, na Rua 7, no Setor Vila Santa Helena, na capital, na manhã desta segunda-feira (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada inicialmente para socorrer uma vítima de atropelamento por motocicleta. No local, foi constatado que a vítima tinha sido ferida a facadas.

A Polícia Civil informou que foi acionada para investigar o caso. A Polícia Militar acompanha a ocorrência no local.