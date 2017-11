Homem é filmado espancando cachorro até a morte no interior de Goiás e gera revolta; assista

Um vídeo com imagens de um cachorro sendo espancado até a morte está circulando em grupos do WhatsApp. Nas imagens, gravadas por moradores da cidade, é possível ver um homem batendo no animal com um pedaço de pau. Ele dá duas pauladas no cão que está em uma poça de sangue, arrasta o animal e o joga em um lote baldio.

Segundo o delegado Dayvison Pedrosa Gerhard, o crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (23) em Palminópolis de Goiás, a 135 quilômetros da capital e o suspeito das agressões já foi identificado. “Orientei uma equipe para ir buscá-lo para depoimento. Ele já vai responder um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus tratos de animais, mas não deve ficar preso”, explicou Pedrosa.