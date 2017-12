Homem é executado a tiros dentro de oficina em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 12h12.

Um homem foi morto dentro de uma oficina, no Jardim Cristalino, em Aparecida de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (28). Informações preliminares, de testemunhas, são de que a vítima foi atingida por cerca de dez disparos.

A Polícia Civil, informou, por volta das 11h50, que ainda não tinha sido acionada. Ainda de acordo com as testemunhas, o atirador estava vestido todo de preto, com um capacete preto. Ele chegou em uma motocicleta, desceu, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Moradores pararam uma viatura que passava pela região e contaram o ocorrido. Os policiais foram para o local. Isolaram a área e afastaram os curiosos.