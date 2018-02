O corpo de um homem de aparentemente 30 anos foi encontrado na manhã de hoje (18), na Rua Ronaldo de Carvalho, no Setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com pauladas na cabeça e jogada em frente a um lote baldio.

Pelo estado do cadáver, possivelmente ele morreu ainda na noite de ontem. Não há informações sobre o que motivou o crime. O IML informou que o corpo ainda não foi identificado.