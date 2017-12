Homem é encontrado morto a facadas, no Residencial JK II, em Goiânia

Um homem de 39 anos foi encontrado morto a facadas, na manhã deste sábado (30), no Residencial JK II, na capital. Segundo informações preliminares da Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o corpo foi localizado pela mãe da vítima no chão de um quarto da casa em que ambos moravam. Quatro golpes de faca, distribuídos por costas, peito e pescoço, o atingiram.

Segundo a PC-GO, o homem, que trabalharia como vendedor ambulante, teria sido visto pela última vez na porta de sua casa durante a madrugada, por volta das 3h. A mãe o encontrou, já sem vida, no início da manhã, às 6h.

De acordo com as informações, a família não tem suspeitas acerca de possíveis autores do homicídio. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).