Homem é baleado no pescoço no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 14h50 de 29/12/2017

Um homem de 31 anos foi baleado na Rua Miguel Lemos, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida na região do pescoço. O helicóptero da corporação foi acionado para transportar a vítima até o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima que estava inconsciente. O estado de saúde do homem é grave. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e, até o momento, ninguém foi preso.