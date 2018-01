Homem é baleado em tentativa de assalto a policial militar, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi baleado na madrugada deste sábado (13) após tentar assaltar um policial militar à paisana no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o agente chegava em casa acompanhado de seus familiares, quando foi abordado por dois homens que deram voz de assalto. Os criminosos estariam armados com facas.

Ainda segundo a PM, o policial se identificou aos suspeitos, mesmo assim a dupla teria partido para agressão. Ele, então, teria reagido atirando na perna de um dos assaltantes.

O comparsa conseguiu fugir. O baleado foi socorrido e encaminhado ao hospital.