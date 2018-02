Homem é baleado e morto ao lado do irmão na calçada da porta da casa da família, em Goiânia

Givanilton Fernandes Barros, de 30 anos, foi morto na noite dessa sexta-feira (9) no Setor Vale do Araguaia, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava com o irmão na calçada da porta de casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a PC, dois homens armados chegaram a pé e deram voz de assalto. A vítima colocou a mão no bolso da calça e quando retirou os assaltantes atiraram contra Givanilton. A dupla fugiu na sequência em um carro que se aproximava sem levar nada. O irmão da vítima não ficou ferido.