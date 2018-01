Homem é autuado por maltratar a filha de 4 anos em Cidade Ocidental

Um homem foi autuado na manhã desta segunda-feira (15), suspeito de maltratar a filha, de apenas 4 anos, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na última sexta-feira (12), quando ele havia deixado a menina tomando conta do irmão menor, de apenas 1 ano.

O caso chegou à polícia por meio de denúncia anônima, que apontava o uso de força excessiva no trato com a criança. Chegando lá, o homem não estava presente, mas a vítima foi encontrada com hematomas na cabeça.

O delegado Daniel Marcelino relatou que o homem foi localizado na manhã desta segunda, próximo ao local onde mora. Como não houve flagrante e não tem passagem criminal, o suspeito prestou depoimento e foi liberado.

À polícia, o homem declarou que havia deixado as duas crianças em casa e, quando retornou, as encontrou brincando na lama, o que motivou as agressões. “Ele demostrou estar arrependido e falou que não ia mais fazer isso”, disse o delegado.

Daniel ressaltou que a polícia e o Conselho Tutelar vão acompanhar o caso para garantir a integridade das crianças. Apesar disso, ele pontua que o Judiciário ainda pode determinar a perda da guarda, ainda que provisoriamente.

A menina foi levada ao Instituto Médico legal (IML) e submetida ao exame de corpo de delito. O resultado ainda não foi divulgado. Ainda assim, o delegado ressalta que os ferimentos na cabeça da criança são bastante evidentes, o que, somado à confissão, substancia o caso contra o suspeito.

De acordo com Daniel, o relatório sobre o crime já foi encaminhado ao Judiciário, que vai determinar os próximos procedimentos.