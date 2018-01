Homem é assassinado em bar e corpo é deixado em córrego de Águas Lindas de Goiás

Um homem ainda não identificado foi morto na noite de sexta-feira (26), em um bar e os responsáveis pelo estabelecimento deixaram o corpo em um córrego de Águas Lindas de Goiás, onde foi encontrado na madrugada deste sábado (27), pela Polícia Militar. O autor do crime conseguiu fugir.

Segundo o sargento Johnathan Marques, testemunhas que estavam perto do bar viram uma movimentação estranha e acionaram a PM. “Eles viram e ouviram uma confusão, chegando lá estavam lavando o bar e, interrogados, levaram a equipe até o local onde tinham deixado o corpo”, explicou ao G1 Goiás.

De acordo com Marques, o córrego fica a cerca de 8 km do bar. O policial disse também que cinco pessoas são suspeitas de envolvimento com a ocultação do cadáver e foram encaminhadas para a delegacia.

“Ao que foi relatado, o autor conseguiu fugir logo após o crime. O pessoal que estava no bar ficou apreensivo e resolveu desovar este corpo no córrego”, relatou o sargento.