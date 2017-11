Hipermercado pega fogo e assusta clientes no Jardim Goiás

Um hipermercado foi evacuado no Jardim Goiás, na capital, na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater um princípio de incêndio no Carrefour.

No entanto, quando chegou ao local, as equipes constataram que o incêndio havia sido controlado pela brigada do hipermercado. Havia muita fumaça no local, que teve que ser evacuado. Não houve vítimas.

Uma testemunha contou que o fogo começou por volta das 9h na parte de refrigeração e descarregamento. Todos os acessos estão fechados.