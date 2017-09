HGG lança oficialmente ambulatório para transexuais

O Hospital Geral de Goiânia (HGG) lança nesta terça-feira (12), o Serviço Especializado do Processo Transexualizador – Ambulatório TX, que oferecerá atendimento médico e multiprofissional aos transexuais e travestis.

O hospital se prepara para o atendimento ao público trans desde 2016, quando foi assinado o protocolo de intenções pelo Governo de Goiás, diretoria da unidade e representantes do movimento LGBT. De acordo com a portaria nº 2.803/2013 do Ministério da Saúde (MS), que redefine e amplia o processo transexualizador no SUS, as cirurgias também podem ser realizadas fora de hospitais universitários.