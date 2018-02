HGG faz atendimentos gratuitos durante projeto Saúde na Praça, em Goiânia

O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) oferece, na manhã desta quinta-feira (8) atendimentos gratuitos para a população, em edição do projeto Saúde na Praça. A ação especial de prevenção para o carnaval tem como objetivo conscientizar a população para uma folia mais segura. Entre os serviços oferecidos está a disponibilização de testes rápidos de sífilis, doença tem registrado um aumento significativo no número de casos em Goiás.

A ação é aberta ao público e será realizada na Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG, no Setor Oeste. Além do teste rápido de sífilis, estarão disponíveis serviços de aferição de pressão, distribuição de preservativos, orientações com equipe multiprofissional sobre saúde sexual e cuidados com a alimentação. O objetivo é fazer uma alerta sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Pacientes do hospital e acompanhantes que estiverem aguardando por atendimento no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) poderão assistir a palestra “No Carnaval, cuidado redobrado com doenças sexualmente transmissíveis”.