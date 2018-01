Hemocentro promove ação para doação de sangue nesta sexta, no Jardim América

Com apenas 220 bolsas de sangue no estoque, o Hemocentro vai realizar uma campanha de sensibilização no Setor Jardim América, a partir das 8 horas desta sexta (26). A unidade móvel estará na Rua C-136, em frente à sede do Seconci Goiás até às 16h, para receber doações.

Um dos objetivos da campanha é preparar o banco de sangue no Hemocentro para o feriado de Carnaval com um total mínimo de 800 até mil bolsas. “Sangues de maior dificuldade são os negativos, sendo que o (O-) é o mais raro, pois ele doa para todos, mas só recebe (O-) ”, ressalta o diretor administrativo.

O tempo de coleta de sangue dura em torno de cinco a 15 minutos e todo o processo por volta de 30 a 40 minutos

Condições básicas para doar sangue

• Estar em boas condições de saúde.

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização).

• Pesar no mínimo 50 kg.

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

• Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial

Quem não pode doar sangue?

• Pessoas que tiveram Hepatite ou Doença de Chagas;

• Pessoas com Malária ou Sífilis;

• Usuários de drogas que compartilham seringas injetáveis;

• Homens e mulheres com múltiplos (as) parceiros(as) e que mantenham relações sexuais, sem o uso de preservativo (camisinha);

• Parceiros sexuais de pessoas infectadas pelo HIV ou enfermos com AIDS;

• Pessoas com histórias prévias, recentes, de doenças sexualmente transmissíveis;

• Mulheres grávidas.

• Outros (restrições/inaptidões temporárias ou definitivas de acordo com a legislação vigente).

Intervalos para doação

• Homens – 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).

• Mulheres – 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Cuidados após doar sangue

• Permaneça no Banco de Sangue por mais 15 minutos para evitar que você se sinta mal com a doação;

• Mantenha o curativo por pelo menos 4 horas;

• Não ingerir bebidas alcoólicas;

• Não fumar por 02 horas;

• Evitar esforço físico exagerado por 12 horas, especialmente com o braço utilizado para doação;

• Beber bastante líquido;

• Se for dirigir veículo automotor ou ser transportado em motocicleta, parar imediatamente o veículo em caso de mal-estar.

6 mitos sobre doação de sangue

1 - Doar sangue dói? Nada! Só a picadinha, que é inevitável, mas nada que vai impedir de você de um gesto tão nobre, não é mesmo?

2 - Vou ficar sem sangue? Não, a quantidade retirada é pequena e a reposição é feita naturalmente pelo organismo sem alterar o equilíbrio. Ela começa a ser feita nas primeiras 24 horas após a doação.

3 - Idosos não podem doar sangue? Desde 2013, houve aumento na idade máxima dos doadores de sangue pelo Ministério da Saúde. Atualmente, pessoas entre 16 e 69 anos podem realizar o ato de doação.

4 - Quem recebe transfusão está suscetível a doenças? A partir da implementação do Teste de Ácido Nucleico (NAT), doenças como HIV, Hepatites B e C, são detectadas pelo procedimento que tem capacidade de identificar se a pessoa está contaminada mesmo que haja um curto período entre o dia de contaminação e a doação.

5 - Apenas uma pessoa é beneficiada com cada bolsa de doação? O sangue colhido é separado em vários componentes e cada paciente recebe aquela parte que seu organismo necessita. Com uma doação, você estará salvando até quatro vidas, entre vítimas de acidentes, gestantes com anemia, pacientes cirúrgicos, hemofílicos e recém-nascidos.

6 - Doar sangue engrossa ou afina o sangue? Não engrossa nem afina o sangue, é apenas um mito.

Serviço:

Seconci e Hemocentro em Prol da Vida – Evento de Doação de Sangue

Data: 26 de janeiro, sexta-feira

Horário: 8h às 16h

Local: Unidade Móvel em frente ao Seconci Goiás - Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lt. 20 e 21, Jardim América. Goiânia-GO.