Hemocentro de Goiás está com apenas 10% da sua capacidade no estoque

O Hemocentro de Goiás está operando no limite devido o seu estoque de bolsas de sangue doadas. Com uma capacidade para armazenar até 1,8 mil bolsas na unidade de Goiânia, o local só possui, atualmente 180. O principal problema é a falta de adesão da população à prática de realizar a doação de sangue. O local pode receber até 250 doadores por dia, mas, atualmente, apenas cerca de 70 pessoas procuram o Hemocentro para doar sangue.

Existe um apelo extra para aumentar o estoque de bolsas nesta época do ano, posterior ao carnaval, "em função do grande número de acidentes registrados durante o feriado prolongado e o consequente aumento da demanda por sangue", de acordo com a entidade. Ao todo, a Hemorrede de Goiás conta com uma unidade central, localizada na Avenida Anhanguera, em Goiânia, e mais quatro Hemocentros Regionais em Rio Verde, Jataí, Catalão e Ceres; além de seis unidades de coleta e transfusão no interior do Estado e mais 20 agências transfusionais distribuídas em todo Estado.

É possível ainda realizar doações de sangue nas três unidades móveis (ônibus) do Hemocentro, que são equipadas para atender toda a demanda do interior do Estado. "Em média, esses veículos permitem a realização de 45 campanhas mensais onde toda a comunidade local é, por meio da mídia local, convidada a doar sangue", informa a entidade.