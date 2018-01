Helicóptero da Rede Globo cai em praia no Recife e deixa mortos

Atualizada às 9h04

Um helicóptero da Rede Globo, o Globocop, caiu por volta de 6h15 desta terça-feira (23), na praia do Pina, na zona sul do Recife (PE).

Não há informações sobre as causas do acidente que aconteceu logo depois que o helicóptero fez imagens para a abertura do jornal Bom Dia Pernambuco. Segundo testemunhas disseram ao canal Globo News, houve um clarão e, então, o helicóptero rodopiou e caiu.

O comandante da aeronave, Daniel Galvão, morreu. Uma mulher não identificada chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O operador de transmissão, Miguel Brendo, foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital da Restauração.

De acordo com o G1, o Globocop, que pertencia à empresa Helisae e prestava serviços para a Rede Globo há mais de 15 anos, foi revisado na semana passada e fez vários voos depois disso.

No momento do acidente chovia na capital pernambucana e o helicóptero afundou no mar. Equipes do Corpo de Bombeiros usam motos aquáticas para localizar a aeronave.