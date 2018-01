“Há caraterísticas de execução”, diz delegado sobre morte de jovem e bebê em Anápolis

As mortes da jovem Laura Catrine da Conceição Alves, de 21 anos, e de sua filha, um bebê de 8 dias, em Anápolis, possuem características de execução de acordo com o delegado Renato Rodrigues. Para o investigador, a possibilidade de roubo foi descartada. Mãe e a recém-nascida foram mortas com mais de 30 tiros de uma pistola 9 milímetros (mm), de uso restrito, no final da tarde desta quarta-feira (24), em um dos quartos da casa onde moravam no Setor Las Palmas.



A jovem, segundo familiares, estava recebendo ameaças de um ex-namorado, que está foragido do presídio de Jaraguá. “Ela se envolveu com alguns indivíduos considerados perigosos”, pontou Renato.

Testemunhas contaram que um carro com três ocupantes parou na porta da residência e um homem teria entrado no imóvel e efetuou os tiros. “Ainda não descobrimos como ele entrou na casa”, contou o delegado. Laura estava no quarto com a filha no colo quando foi atingida pelos tiros, quatro acertaram a criança.

Para o delegado, o autor do crime tinha como intenção matar a jovem, mas em relação à recém-nascida somente as investigações podem apontar se ela também era alvo do atirador. “O indivíduo foi até a residência com a finalidade de executar a Laura. Em relação a criança não podemos afirmar nada, mas há fortes indícios de que o indivíduo cometeu a barbaridade de forma proposital. Ele chegou na Laura visando também atingir a criança. A princípio, ele poderia evitar de atingir a criança. Ele tinha tempo, poderia ter tirado a criança do colo da Laura, mas efetuou os disparos e atingiu as duas”, pontou.

Laura, que não possuía passagens, deixa um filho de três anos, cujo o pai foi assassinado há aproximadamente dois anos em Anápolis. A bebê é filha de outro relacionamento. O pai da criança esteve no local do crime e pelo que foi apurado, ele está prestando toda a assistência desde a gravidez e após o parto.

Os corpos de Laura e da recém-nascida estão sendo velados na Igreja do Evangelho Quadrangular no mesmo setor onde elas moravam. Os sepultamentos estão programados para às 17h no Cemitério São Miguel, no município.