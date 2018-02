Guarda Civil admite morte de torcedor do Goiás por agentes da corporação

O torcedor do Goiás Lucas Pereira Neves, de 24 anos, morto na tarde de sábado (3) em Goiânia, foi baleado por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Inicialmente, a GCM divulgou que ele havia sido vítima de uma troca de tiros entre grupos rivais.

De acordo com a GCM, Lucas estava em uma motocicleta quando disparou contra um ônibus do Eixo Anhanguera, que levava torcedores do Vila Nova para a partida no Estádio Olímpico. Na primeira versão, os vilanovenses teriam revidado com tiros. Mas a nova informação é de que ele teria sido morto em troca de tiros com os agentes após reagir à voz de prisão.

Os esclarecimentos vieram após um vídeo gravado por uma passageira do ônibus registrar mais de 10 disparos no Eixo Anhanguera. Nas imagens, divulgadas ontem pela TV Anhanguera, três homens armados se aproximam do torcedor, que estava baleado e caído na via.

Em entrevista à TV Anhanguera, o porta-voz da Guarda Civil Metropolitana, Valdson Batista, explicou que os três homens são agentes da GCM e estavam em horário de folga quando se depararam com Lucas atirando contra um ônibus do eixo-Anhanguera na tarde do sábado (3).

De acordo com Valdson, os agentes se identificaram e deram voz de prisão. No entanto, Lucas teria atirado contra os agentes, que revidaram. Questionado sobre a forma como os agentes abordaram o torcedor, Valdson, explicou que existe vários níveis de abordagem, mas neste caso não havia outra forma. “Ali já era nível 5. Estava havendo uma troca de tiros e não dá para você chegar com ‘por favor’, ‘com licença’, ‘não faça isso’. Tem que agir de acordo com a intensidade que o fato merece”, pontou.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas possui três passagens por crimes como posse de drogas para consumo, roubo qualificado e posse de arma de fogo de uso restrito. A assessoria da PC informou que o delegado Ernane Cazer, responsável pelas investigações, não irá falar sobre o caso.

Ainda de acordo com a PC, hoje o delegado irá expedir as intimações para os guardas que devem ser ouvidos ainda nesta semana. As imagens estão sendo analisadas. A arma que estava com o torcedor foi apreendida e a família confirmou que ele tinha uma arma. Lucas deixa a mulher grávida de seis meses.