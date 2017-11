Grupo suspeito de fraudar licitação para construir escolas indígenas é alvo de operação em GO e MT

A Polícia Federal cumprir três mandados de condução coercitiva e um de busca e apreensão em Goiânia nesta quinta-feira (30). A ação faz parte de uma operação contra uma quadrilha que fraudou licitações de construção de escolas em comunidades indígenas, em Mato Grosso.

Além de Goiânia, são cumpridos mandados em Várzea Grande, Barra do Garças e Nova Xavantina, no Mato Grosso. Segundo a PF, o inquérito que apura as fraudes é de 2016.

De acordo com as investigações, o grupo fraudava licitações de execução de convênio firmado entre a Prefeitura de Campinápolis, a 565 km de Cuiabá, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que faria a construção de escolas em comunidades indígenas.

A investigação apurou também que as licitações eram publicadas na imprensa oficial, mas depois canceladas pela prefeitura, por suposta ausência de interessados na licitação.