Grupo rouba carro e faz reféns em Pirenópolis

O roubo de um carro em Pirenópolis terminou com um homem preso e três adolescentes apreendidos na noite deste domingo (18), em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. O grupo foi encaminhado para a central de Flagrantes do município. Duas mulheres que eram mantidas como reféns foram libertadas.

Segundo a Polícia Militar (PM), três mulheres estavam no veículo quando foram rendidas por quatro adolescentes e um homem que estavam em um carro de cor preta. No momento da abordagem, uma das vítimas conseguiu fugir.

Três integrantes do grupo entraram no carro das vítimas. Um deles assumiu a direção e seguiu para a BR-153. Os outros dois permaneceram no veículo preto e deixaram o local. Próximo de Anápolis, a PM conseguiu abordar o carro com a reféns. Um dos adolescentes, que estava armado, conseguiu fugir para uma mata.

Dois jovens, que estavam no veículo, foram apreendidos e contaram para os policiais a identidade dos outros envolvidos, que foram localizados e detidos. Com o grupo estavam dois carros com registro de roubo e com as placas falsas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.