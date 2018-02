Grupo explode carro-forte e agride seguranças em Montes Claros de Goiás

Criminosos explodiram um carro-forte em Montes Claros de Goiás, na região Oeste do Estado. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (7) e dois funcionários que faziam a segurança do veículo foram agredidos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bandidos estavam fortemente armados. A explosão abriu o veículo e algumas notas pegaram fogo. A quantia levada não foi divulgada. Após a ação, o grupo fugiu em dois veículos em direção a Barra do Garças, no Mato Grosso.

Posicionamento da empresa

Sobre a ocorrência registrada na manhã de hoje (07), em Montes Claros de Goiás (GO), a Brink's informa que está, juntamente com as autoridades, trabalhando na apuração das informações.