Grupo de 20 pessoas sobrevive a naufrágio na represa de Furnas; veja vídeo 🎥

Um grupo de amigos se reuniu em um passeio de escuna para aproveitar o feriado dessa quinta-feira (7), mas todos acabaram correndo risco de vida. Cerca de 20 pessoas precisaram abandonar as pressas a escuna que afundou na represa de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais.

De acordo com o bombeiro Eduardo Ribeiro Silvestre, as pessoas deixaram a escuna e se seguraram nas pedras. Vídeos gravados no local do acidente mostra o desespero das vítimas do naufrágio se agarrando ao paredão de pedra ao lado, enquanto a escuna está quase toda submersa. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o bombeiro, o acidente aconteceu perto dos cânions e tudo indica que a embarcação bateu nas pedras. “Mas ainda não sabemos a real causa do acidente”, concluiu.

O grupo contou com a ajuda de outras embarcações que trafegavam na mesma represa.