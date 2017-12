Grupo arromba caixa eletrônico dentro de farmácia em Aparecida de Goiânia

Um caixa eletrônico foi arrombado dentro de uma farmácia na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (20). De acordo com a polícia, os criminosos fizeram um buraco na parede do estabelecimento para roubar o dinheiro. A quantia levada não foi informada.

Segundo o agente da Polícia Civil Emivaldo Silva, o grupo entrou por um lote vago que fica no fundo da farmácia. Após fazer o buraco na parede, cobriram as câmeras de segurança. Para arrombar o caixa eletrônico, eles usaram um maçarico. “Eles levaram quase tudo. Ficou R$ 300 na gaveta do caixa”, explicou o agente.

Emivaldo contou ainda que esse foi o primeiro roubo no local e que a proprietária já pediu a remoção do equipamento. “Ela contou que o caixa tinha sido abastecido ontem à tarde e que não o quer mais na farmácia", pontou o policial.

De acordo com o delegado do 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, Lúcio Flávio, os policiais recolheram no local o dinheiro e uma segueta deixada pelo grupo. A Polícia Técnico-Científica periciou o local e as investigações continuam para tentar identificar os suspeitos.