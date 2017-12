Grávida que teve pedido negado pelo STF faz aborto na Colômbia

Com a repercussão de seu caso, a brasileira Rebeca Mendes, de 30 anos, conseguiu, à convite do Consórcio Latino-americano contra o Aborto Inseguro (Clacai), realizar um aborto na Colômbia.

Rebeca ficou conhecida depois que teve seu pedido de interromper a gestação negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Aqui [Colômbia] eu me senti muito amparada e recebi o apoio que não encontrei no Brasil, vindo de pessoas que não me conheciam, mas que ficaram sensibilizadas com o meu caso. Foi então que eu decidi fazer”, disse Rebeca ao jornal “O Globo”.

A brasileira já tem dois filhos, de 6 e 9 anos, e alegou não ter condições emocionais, financeiras e psicológicas de cuidar de mais uma criança. A ministra Rosa Weber negou a solicitação.

No entanto, a legislação da Colômbia permite que o procedimento seja realizado em três situações: quando há risco de dano à saúde física e mental da gestante, violência sexual e má formação do feto. O caso de Rebeca foi categorizado como de risco à saúde, que envolve desde estresse psicológico a situações que podem levar a grávida à morte.