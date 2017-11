Grávida de 9 meses morre horas após receber alta de hospital

Bruna Pires, de 28 anos, morreu no último sábado (11) horas após ter recebido alta da Santa Casa de São Roque, em São Paulo. Ela estava grávida de 9 meses e o bebê também não sobreviveu. As informações são do UOL.

De acordo com a publicação, que teve acesso ao Boletim de Ocorrência feito no mesmo dia da morte pelo noivo da vítima, Bruna foi levada à unidade de saúde reclamando de muitas dores. Ela foi atendida por um plantonista, que fez exame de toque e outros procedimentos. O médico informou que ela e o bebê estavam bem e deu alta.

No entanto, após algumas horas, já em casa, Bruna reclamou novamente de dores. O noivo relatou que sua boca espumava e que ela ficou pálida, além de sair líquido da vagina e gotículas de sangue da boca dela. O Samu foi chamado, mas a mulher e o bebê acabaram morrendo.

A Santa Casa de São Roque emitiu uma nota oficial informando que Bruna morreu de Aneurisma da Aorta Abdominal, um caso raro que ocorre apenas em homens e mulheres com mais de 50 anos. Em entrevista ao UOL, Andrea Klepacz, especialista em cirurgia vascular, confirmou a informação do hospital e explicou que esse tipo de doença dificulta o diagnóstico e normalmente é silenciosa.

"Em uma mulher jovem, sem histórico de doenças no colágeno, sem história de vasculite, é um diagnóstico praticamente impossível de se dar mesmo pelo médico especialista, porque é um caso bastante raro.", informou a médica.

A Polícia Civil investiga o caso.