Grávida de 9 meses é assassinada e médicos do Samu salvam bebê

Uma gestante, de 26 anos, foi morta a tiros na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (17). Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiram fazer um parto de emergência e salvar o bebê. As informações são do jornal O Tempo.

O suspeito de cometer o crime é um adolescente de 16 anos. Ele também atirou várias vezes contra o pai da criança, de 18 anos, que conseguiu escapar ileso. Segundo as autoridades, o menor era traficante e vinha ameaçando moradores para implantar uma facção na favela. Após o crime ele conseguiu fugir e continua desaparecido.

Segundo a publicação, ao chegarem ao local para socorrerem a mulher, que estava grávida de 9 meses, os médicos constataram a morte dela e iniciaram um procedimento de cesárea de emergência. A criança nasceu em uma parada cardiorrespiratória, mas os profissionais foram capazes de trazerem o bebê de volta à vida. Ele continua internado sem risco de morte.