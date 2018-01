Governo inaugura espaço de atividades para jovens infratores

Será inaugurada nesta sexta-feira (19), às 8 horas, a Casa da Semiliberdade, em Goiânia. O intuito do espaço, localizado na Chácara do Governador, é sediar atividades, estudos e recreação para até 20 menores infratores.

A Casa foi construída em área de 298,4 metros quadrados, com investimento total de R$ 739.715,88, segundo dados da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). A pasta informa que o imóvel foi construído em padrões arquitetônicos preconizados pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

A unidade gerida pelo Grupo Executivo de Apoio à Criança e Adolescente (Gecria) da Secretaria Cidadã, conta com salas de convivência, recreação, estudos, miniquadra poliesportiva, sanitários, dormitórios, dependências para a administração, entre outras.

De acordo com o governo estadual, a casa de semiliberdade está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e faz parte das medidas socioeducativas para adolescentes autores de atos infracionais. No regime de semiliberdade, os jovens dormem em uma unidade, e durante o dia, sob orientação pedagógica e monitoramento, fazem atividades educativas externas e são obrigados a frequentar o ensino formal e cursos de educação profissional.