Governo estadual anuncia integração de estações de tratamento de água para 2018

Durante reunião com secretários e técnicos, o governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (20) que a Estação de Tratamento de Água do Sistema Produtor Mauro Borges será integrada à Estação de Tratamento de Água do Sistema Meia Ponte. O projeto, segundo o governo estadual, visa garantir o abastecimento de água de Goiânia e da Região Metropolitana e evitar, já para 2018, os problemas de falta de água nos bairros durante o período de seca, como ocorrido neste ano.

Os dois sistemas serão ligados através de uma adutora que terá 13 quilômetros de extensão, 700 milímetros de diâmetro e capacidade de vazão de até 1 mil litros por segundo. A realização do processo de transposição e a continuidade das obras das redes de distribuição do Sistema Mauro Borges custará aos cofres públicos R$ 300 milhões. A quantia será aportada pelo governo estadual para a companhia Saneamento de Goiás S.A (Saneago).

“Se no ano que vem nós tivermos algum problema, alguma queda de vazão inesperada como foi neste ano, nós teremos uma solução. Vamos fazer essa transposição a partir da experiência da transposição que fizemos em Anápolis, do Rio Capivari para o Rio Piancó, que era ainda mais complexa”, disse o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, após o encontro.

Ainda de acordo com Fontoura, o Reservatório João Leite tem água em abundância, e a integração das duas estações flexibilizará o abastecimento de água, enquanto a Saneago trabalha na construção das redes de distribuição do Sistema Mauro Borges, que começou a funcionar no último dia 9 de setembro.