Governo do Estado diz que liberou R$ 4 mi para pagar funcionários do Hugo

A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz) informou, por nota, que repassou R$ 4 milhões para a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta segunda-feira (11). Segundo a pasta, esse valor será pago para a Organização Social (OS) Instituto Gerir, responsável pela administração do Hospital de Urgências de Goiânia. A unidade está com a limpeza comprometida desde a última quinta-feira (7), por conta de uma greve de funcionários.

Segundo o Gerir, a empresa terceirizada responsável pelo serviço de limpeza não teria sido paga por atraso nos repasses do Governo do Estado para a OS. A Sefaz garantiu que além do valor pago hoje, uma outra parcela de R$ 50 milhões será repassada amanhã.

Uma acompanhante de um paciente ouvida pela reportagem disse que após divulgação do caso na imprensa, no fim de semana, os corredores e postos de enfermagem foram limpos. Os lixos dos quartos também foram recolhidos, mas o chão ainda estaria sujo, segundo ela. “Até a água da chuva que escorreu aqui ontem não secaram”, denuncia.

No último sábado, o POPULAR publicou imagens que mostravam os cestos de lixo infectante, comum e do banheiro cheios, além de copos no chão.

A SES informou, por nota, que o valor de R$ 4 milhões já foi repassado para o Instituto Gerir.

A reportagem entrou em contato com o Hugo para confirmar os pagamentos e saber se a situação já estava sendo normalizada, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.