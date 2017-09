Governador Marconi Perillo decreta situação de emergência hídrica na Região Metropolitana de Goiânia

Atualizada às 18h35 de 06/09/2017

O governador Marconi Perillo (PSDB) decretou nesta quarta-feira (6) situação de emergência hídrica na Região Metropolitana de Goiânia. A expectativa do decreto, que será publicado na próxima segunda-feira (11) no Diário Oficial do Estado (DOE), vinha sendo ventilada desde a semana passada, quando os problemas envolvendo a bacia do Rio Meia Ponte vieram à tona. O baixo nível do rio na área de captação que abastece 58% de Goiânia, além de Aparecida, Goianira e Trindade, gerou a ação por parte do governo.

O decreto se restringe à bacia do Meia Ponte, com abrangência na região metropolitana de Goiânia, e tem prazo de 90 dias. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) deve anunciar as medidas na segunda-feira. O superintendente de Recursos Hídricos da pasta, Alexandre Kepler, já havia informado que equipes da Secima já estavam elaborando um plano de ações para serem tomadas caso o decreto fosse publicado.

A medida dá segurança jurídica para que os órgãos competentes limitem a outorga de uso de água e deem o uso prioritário ao abastecimento humano. O foco da medida do governo, então, é restringir as autorizações de utilização do recurso hídrico.

O POPULAR vem divulgando desde a última semana os problemas envolvendo o Rio Meia Ponte e no abastecimento de água na capital. Reportagem publicada hoje mostrou que o início de operação do Sistema Mauro Borges, que capta água diretamente do reservatório do Ribeirão João Leite, não irá solucionar 100% dos problemas de abastecimento.

Na semana passada, o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, havia comentado a possibilidade de decreto de escassez hídrica, mas frisou que a decisão caberia à Secima e ao governo.

Nota da Secima

O governo de Goiás levou em consideração os estudos feitos pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Cidades (Secima), Saneago e a Secretaria de Desenvolvimento (SED), para decretar emergência, todos apontando a escassez hídrica do Meia Ponte.

Segundo a Secima, os estudos apontam uma severa estiagem. Entre os anos de 2014 e 2017, houve redução de 25% nos índices de chuva acumulada nos municípios de Goiânia e Santo Antônio de Goiás, sendo este o principal motivo para a atual situação de déficit hídrico. Além disso, o prognóstico de precipitação para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano na Região Centro-Oeste também aponta para chuvas abaixo do normal. Devido ao estresse hídrico do Meia Ponte, a Saneago tem captado entre 1.500 e 1.700 litros de água por segundo desde o dia 29 de agosto, índice abaixo dos 2.300 L/s outorgados à empresa.

A situação de emergência leva ainda em consideração a crise de abastecimento público de água que a Região Metropolitana vem enfrentando nos últimos dias, com racionamento no fornecimento de água em alguns bairros da capital.

Tendo em vista a redução do volume de água do Meia Ponte, fica declarada a situação de emergência por 90 dias.Cabe agora à Secima definir as restrições para o uso de água potável da rede pública para utilização domiciliar, comercial, industrial e de lazer enquanto permanecer a situação de emergência e definir também os índices de redução da captação para as atividades agropecuária, industrial e comercial na Bacia do Meia Ponte.

A Secima fica encarregada ainda de fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas que serão tomadas e aplicar as sanções legais cabíveis. Durante o período, a SED fica encarregada de orientar e apoiar agricultores e industriais, visando a melhoria na eficiência no uso da água.