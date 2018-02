Goiatuba tem posição chave para crime

A posição geográfica da cidade de Goiatuba é um dos fatores que pode explicar a transformação de sua unidade prisional em um dos polos do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Sul do Estado. De acordo com o delegado responsável pela Operação Panópticos, Patrick Carniel, que investiga a facção paulista, o município é próximo de importantes cidades da região, como Itumbiara....