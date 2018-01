Goianos podem receber alerta de desastres naturais por SMS a partir da próxima semana

Os goianos que tiverem interesse podem se cadastrar para receber mensagens de alerta de desastres naturais por SMS a partir da próxima segunda-feira (15). O sistema foi desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em parceria com os órgãos de Defesa Civil e as operadoras de telefonia móvel. Os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também estão incluídos.

A expectativa da Anatel é para que até março de 2018 todos os brasileiros tenham acesso ao sistema, que integra alertas sobre inundações, deslizamentos de terra, tempestades, vendavais e outros fenômenos meteorológicos. Conforme o órgão, o serviço é gratuito para o governo e também para o cidadão e já está estabelecido em outros 20 países. No Brasil o modelo funciona no Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

A convocação para que os moradores participem do programa será feita pela seguinte mensagem que será enviada aos celulares da população: "Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”.

Ao fim do cadastro, o usuário é informado que o celular está apto a receber os alertas e recomendações da Defesa Civil. Se o usuário desejar, é possível cancelar o recebimento dos alertas por mensagem de celular.