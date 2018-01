Goiano está entre os 53 alunos do Brasil que tiraram nota 1000 na redação do Enem

O estudante Abner Lucas de Oliveira Martins, de 18 anos, tem um grande motivo para comemorar nesta quinta-feira (18), dia em que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) divulgou as notas individuais dos candidatos: ele tirou nota 1000 na redação.

O goiano está entre os 53 alunos de todo o País que conseguiram a pontuação máxima de acordo com o Ministério da Educação (MEC) na redação que teve como tema "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil".

A proeza, segundo Abner, foi obtida após extensa dedicação. “Me preparei muito para esta prova. Prestei Enem em todos os anos do Ensino Médio, desde 2015, e sempre treinei para a redação, pois sabia da importância dela no vestibular”, conta.

O número de alunos que tiraram 1000 neste ano representa uma queda no total, já que em 2016 foram 77 notas máximas obtidas na prova.

A preparação envolveu muita leitura, escrita e até ajuda do YouTube. “Sempre que podia praticava fazendo as redações na escola e pedindo o feedback dos professores. Também assistia dicas no YouTube. Ler era outra rotina para mim, já que além dos livros que eram recomendados pelo colégio também lia mais em casa. Outra coisa que me ajudou foi ler reportagens, já que o texto jornalístico é um aprendizado sobre enunciado e argumentação”, explica.

Abner estudava na Escola Municipal Francisco Rafael Campos e entrou na Unidade Sesi Senai de Aparecida de Goiânia para fazer o Ensino Médio.

Agora, a meta é fazer faculdade de Letras. “Ainda não contei para meu pai sobre minha nota na redação, pois ele mora na Europa, mas meus avós ficaram bastante felizes”.

Nota 0

Por outro lado, 309.157, das 4,72 milhões de redações corrigidas, tiveram notas zero. Segundo o MEC, a fuga ao tema da prova foi o motivo para zerar a redação.