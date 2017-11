Goiana se passava por homem para seduzir outras mulheres e aplicar golpes pela internet

Bruna dos Santos Batista Oliveira, de 29 anos, foi presa suspeita de extorquir várias mulheres através das redes sociais, em Goiânia. A prisão ocorreu nesta terça-feira (21) e o prejuízo de uma das vítimas é de, aproximadamente, R$ 80 mil, segundo informou a Polícia Civil.

Durante as investigações, a polícia descobriu que há cerca de cinco anos Bruna se passava por homem e após as vítimas aceitarem um namoro virtual ela começava a pedir dinheiro. Ela alegava que estava com câncer ou tuberculose e precisava arcar com as despesas do tratamento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e nos Estados Unidos.

Para dar mais realismo aos golpes, Bruna se aproximava das vítimas e se apresentava como amigo dos namorados. A suspeita chegava a entregar presentes, como flores, cestas, cartas e até anéis de noivado, que acreditavam estar noivas da mulher. No entanto, nunca houve um contato pessoal entre elas. A polícia não divulgou a quantidade de afetadas pelo golpe.