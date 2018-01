Goiana morre nos EUA após complicações no parto e amigos acusam hospital de negligência

A brasileira Deborah Lethicya morreu na noite do último sábado (20), após dar à luz a primogênita em Coconut Creek, na Flórida (EUA). A pequena Valentina passa bem.

Deborah era de Anápolis e vivia nos Estados Unidos sem familiares. De acordo com um texto publicado no site de vaquinha online GoFundMe, em uma campanha que visa arrecadar fundos para os trâmites necessários em relação a mãe e filha, Deborah teve uma gestação normal, porém quando completava a 37ª semana, foi internada às pressas devido a pressão estar muito alta.

Em entrevista ao site Gazeta News, amigos da goiana acusaram o hospital de ter agido com negligência em relação a paciente. “Deborah estava com pressão alta e demoraram mais de 20 horas para encaminhá-la para a cesárea”, contou uma amiga de Deborah, que disse ter acompanhado todo o processo de perto.

“A Deborah era uma jovem guerreira, que batalhava dia a dia, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou nos últimos tempos. O sonho dela era ser mãe, e mesmo antes de engravidar já dizia que ia ter uma menina!”, diz trecho do texto extraído da campanha.

No Facebook, mãe de Deborah lamentou a morte da filha. “Muito triste. Ninguém é capaz de imaginar minha dor”, escreveu Shirlei Maia.