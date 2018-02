Goiânia tem 500 bairros sem parques e praças

Nos finais de tarde, as ruas do Residencial Orlando de Morais, na Região Norte de Goiânia, recebem os moradores que fazem caminhada junto aos veículos que passam. Jovens e crianças montam gols nas ruas e jogam futebol, parado sempre que um carro ou moto precisa passar pela via. Os casos refletem uma deficiência do bairro: a falta de áreas públicas de lazer. O setor é um do...